В «Барселоне» опровергли информацию, что Хави призывал Захаряна перейти в каталонский клуб
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«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», — цитирует Тереса Sport24.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.
Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин подтвердил информацию о сумме трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад».