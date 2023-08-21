В «Барселоне» опровергли информацию, что Хави призывал Захаряна перейти в каталонский клуб

Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес опроверг информацию о несостоявшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна в каталонский клуб.

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», — цитирует Тереса Sport24.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин подтвердил информацию о сумме трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад».