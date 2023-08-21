В «Динамо» сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил €12 млн за Захаряна
«Это правда, что испанцы заплатили «Динамо» за Захаряна €12 млн. Он столько и стоит на самом деле. Арсен — хороший футболист», — цитирует Степашина kp.ru.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.
Ранее вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что всегда будет рад возвращению Захаряна.