Шунин: если Захаряну станет грустно и плохо, мы будем ждать его в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что всегда будет рад возвращению полузащитника Арсена Захаряна.

«Хочу пожелать Захаряну удачи! Классно, когда молодой и талантливый футболист уезжает в серьёзный чемпионат. Если станет без нас грустно и плохо, то мы будем ждать его обратно в команду», — цитирует Шунина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что все стороны в сделке по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» были настроены конструктивно.