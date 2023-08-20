Гафин: все стороны в сделке по Захаряну были настроены конструктивно

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что все стороны в сделке по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» были настроены конструктивно.

«Боялся ли я, что трансфер сорвётся? Все стороны в этой сделке были настроены конструктивно. Всем хотелось, чтобы этот трансфер состоялся», — цитирует Гафина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее нападающий «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад».