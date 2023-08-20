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Нгамалё о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: Арсен заслуживает большего

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Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Нгамалё о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: Арсен заслуживает большего
  • РИА Новости

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» к лучшему для него. Арсен заслуживает большего», — цитирует Нгамале «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Захарян назвал свои главные футбольные качества.

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