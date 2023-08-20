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Хавбек «Реал Сосьедад» Захарян назвал интеллект своим главным качеством

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Новобранец испанского «Реал Сосьедад» полузащитник Арсен Захарян назвал свои главные футбольные качества.

«Я думаю, интеллект футбольный, умение быстро оценивать ситуацию и работать с мячом», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Захарян поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку после перехода в «Реал Сосьедад».

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