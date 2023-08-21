Личка: для Захаряна переход в Ла Лигу хороший шаг в футбольной карьере

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мне очень понравилось, что Арсен пошёл в Ла Лигу. Для него это хороший следующий шаг в футбольной карьере. В Ла Лиге он будет больше играть в технический футбол. Когда сказали, что его ментором будет Давид Сильва, для такого молодого человека это супершанс», — цитирует Личку «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что все стороны в сделке по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» были настроены конструктивно.