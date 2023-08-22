Бальбуэна: скоро Захарян перейдёт в «Барселону» или «Реал»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Возможно, скоро Захарян перейдёт в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен — квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай рассказал, почему клуб решил приобрести именно Захаряна для укрепления центральной линии поля.