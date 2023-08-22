В тени трансфера Захаряна: ЦСКА договорился с Давилой и продал Зайнутдинова, а «Спартак» подписал Бабича

ЦСКА в один день лишился лидера и объявил о долгожданном трансфере. Универсальный хавбек Бактиёр Зайнутдинов перебрался в турецкий «Бешикташ» за €4,5 млн. Зато линию атаки пополнил чилиец Виктор Давила, способный сыграть как на острие, так и на обоих флангах. А «Спартак» всё-таки укрепил центр обороны. Контракт сроком на три года был подписан с сербом Срджаном Бабичем, который прошлый сезон провёл в составе «Альмерии» в Примере.

Станет ли Бабич вторым Жиго?

«Спартак» спустя месяц после начала сезона не оставляет попыток усилить состав. Вслед за Тео Бонгондой, Хесусом Мединой и Олегом Рябчуком москвичи приобрели Срджана Бабича. Они не скрывали желания укрепить центр обороны, но Страхиню Эраковича перехватил «Зенит». Зато переговоры с другим сербом завершились успешно.

За него клуб, по данным Transfermarkt, заплатил «Альмерии» € 5 млн. Как сообщают отечественные СМИ, согласно условиям трёхлетнего контракта, новичок будет зарабатывать € 1,5 млн в год.

«Красно-белые цвета будто бы мои счастливые. Я всю жизнь в них играю. Я выступал за «Црвену Звезду», взяв с ней четыре чемпионства и поиграв в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, в «Спартаке» смогу повторить эти достижения», — поделился эмоциями Бабич.

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В его лице Гильермо Абаскаль получил мастера высокого класса. Последний сезон Срджан провёл в Примере, пусть «Альмерия», цвета которой он защищал, боролась за выживание. Сам серб регулярно выходил на поле, забил три мяча и даже периодически получал капитанскую повязку. Он же помог команде вернуться в элитный дивизион в 2022-м.

Добился успеха он и с другими коллективами. Например, в родной Сербии завоевал Кубок страны с «Войводиной», отметившись голом в финале, и четырежды становился чемпионом с «Црвеной Звездой». А вот в «Реале Сосьедад», куда Бабич перешёл в совсем молодом возрасте, закрепиться не удалось. Защитник довольствовался выступлениями за фарм.

На международном уровне самым ярким событием для него можно назвать победу со сборной Сербии на ЧМ U-20 в 2015-м. После этого интерес к талантливому спортсмену проявляли гранды, но до конкретных шагов дело не дошло. А в прошлом году он дебютировал в главной национальной команде и даже попал в заявку на взрослый ЧМ в Катаре, где вышел на замену в концовке матча с Камеруном.

Несмотря на то, что в ростере «Спартака» и без Срджана достаточно центральных защитников, он имеет все шансы пробиться в основу. А в чём-то его можно сравнить с Самуэлем Жиго. Например, роднит их рабочая левая нога. Иностранец в отличие от конкурентов по позиции обладает хорошим первым пасом и способен начинать атаки.

Также из его несомненных плюсов выделяется высокий рост, который позволяет выходить победителем из большей части единоборств на втором этаже. Для сравнения в предыдущем розыгрыше Примеры он стал одним им лучших по этому показателю в «Альмерии» (в среднем 2,1 успешных попытки за встречу). Антропометрические данные помогают ему и немало забивать. Всего в активе легионера 17 мячей, большая часть из которых — ударами головой.

Из достоинств Бабича проистекают недостатки. Он неповоротлив и не всегда успешно играет внизу, особенно когда приходится противостоять быстрым оппонентам. Отсюда относительно небольшое количество отборов (0,8) и перехватов (0,9) в прошлом сезоне Примеры. Резюмируя, серб может составить отличный дуэт с Георгием Джикия, хотя последний также левоногий. Зато капитан в состоянии страховать партнёра, как это происходило в паре с Жиго.

Превратится ли Давила в звезду ЦСКА?

Пока остальные топ-клубы активно приобретали новичков, ЦСКА только вёл поиски. Но ближе к закрытию трансферного окна армейцы в фирменном стиле начали подписывать игроков. И если узбек Аббосбек Файзуллаев был взят на перспективу, то чилиец Виктор Давила — с прицелом на основу. О переговорах с ним сообщалось ещё в июне, но процесс затянулся из-за сложностей с переводом денег. Тем не менее, проблему удалось решить. Мексиканский «Леон» получил за нападающего € 4,6 млн., а сам он уже прибыл в Москву и примерил футболку команды с седьмым номером.

На первый взгляд, с данным трансфером ЦСКА полностью попал в точку. Во-первых, Давила — невероятно универсальный мастер. Чаще всего он располагается на острие нападения, но способен закрыть оба фланга атаки. Более того, имеется опыт выступлений на позициях под нападающим и «десятки». То есть, Виктор навяжет конкуренцию не только Антону Заболотному, но и Фёдору Чалову с Максимом Мухиным. Лучший бомбардир команды прошлого сезона вряд ли выпадет из старта, а вот его молодой соотечественник, вынужденно закрывавший дыру в составе из-за травмы Ивана Облякова, рискует переместиться на скамейку.

У чилийца практически нет слабых мест. Он обладает мощным выстрелом с левой ноги, быстр и техничен. В этом отношении показательным получился его гол в ворота «Некаски» в январе. Тогда он, убежав от опекуна, грамотно поставил ему корпус в штраной, затем убрал мяч под себя, потом опять подработал его под рабочую ногу и, дважды на замахе обманув двоих соперников, издевательски отправил снаряд в дальний.

Не менее важно, что новичок потрясающе действует в подыгрыше и обладает хорошим последним пасом. Неслучайно латиноамериканец за всё время выступлений за «Леон» отличился 33 раза и выполнил 13 результативных передач. Он не стремится исключительно завершать атаки самостоятельно, зато регулярно опускается в глубину в стиле Чалова. Поэтому будет крайне любопытно посмотреть на их взаимодействие.

Из относительных минусов не поражающая воображение результативность. Например, в прошлом сезоне он записал себе в актив 13 голов в 40 матчах во всех соревнованиях. Несмотря на это, за четыре года выступлений в Мексике за «Леон», «Пачуку» и «Некаску» Виктор успел влюбить в себя болельщиков и завоевал немало трофеев: Лигу чемпионов КОНКАКАФ, Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.

Остаётся надеяться, новобранец быстро адаптируется в России и не повторит судьбу Хорхе Карраскаля, который ярко начал в ЦСКА, но затем сбавил, потерял мотивацию и угодил в запас.

Пойдёт ли Зайнутдинову на пользу переход в «Бешикташ»?

Не обошёлся столичный клуб и без потерь. В день, когда стало известно о переходе Давилы, покинул его Бактиёр Зайнутдинов. Как и в случае с чилийцем, слухи о его трансфере в «Бешикташ» возникли ещё в начале лета. Спустя пару месяцев переговоров стороны всё же поставили точку. Футболист подписал четырёхлетнее соглашение с зарплатой, которая, по информации СМИ, составила € 1,2 млн., а российский коллектив получил за него € 4,5 млн.

«Огромное спасибо болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Горд, что побывал в таком клубе — об этом я даже и не мог мечтать в детстве. Но настала пора двигаться дальше. Спасибо коллективу, что пошёл мне навстречу и дал возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате», — заявил казахстанец.

Но даже солидная компенсация не избавит Владимира Федотова от головной боли, поскольку таких универсалов как Бактиёр, способных закрыть практически любую позицию без потери качества, найти очень сложно. Из «Ростова» в 2020-м он переходил как атакующий хавбек, однако был вынужден занять место на левом краю. Вскоре его вовсе стали задействовать на флангах обороны, где он тоже смотрелся здорово.

Но самая неожиданная трансформация произошла с работоспособным легионером в прошлом сезоне, когда его из-за травм партнёров опустили в центр защиты. В итоге он стал одним из лучших в команде по среднему количеству выигранных верховых единоборств (2,8), отборов (1,6) и перехватов (1,7). Далее он отправился на левый край при схеме с тремя ЦЗ, где успевал не только разрушать атаки соперника, но и подключаться вперёд.

Зайнутдинов не скрывал надежды, что переезд в Турцию приблизит его к трансферу в одну из сильнейших лиг Старого Света, тем более речь идёт о гранде. К тому же появится возможность проявить себя в еврокубках. А интерес «Бешикташа» связан ещё и с тем, что теперь местные коллективы в дополнение к 14 иностранцам могут заявить по одному исполнителю с тюркским происхождением, то есть родом из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Пока не совсем понятно, в какой роли видит его главный тренер стамбульцев Шенол Гюнеш, поскольку в обороне выбор у него богатый, а левый край занимает перешедший из «Вест Хэма» Артур Масуаку. Не исключено, что казахстанца попробуют в линии атаки, где он привык играть изначально и где выступает за сборную. Пока специалист лишь пообещал испытать все варианты с новичком.

Единственный плюс ЦСКА в уходе лидера заключается в том, что больше времени начнут получать молодые воспитанники академии — Кирилл Глебов и Михаил Рядно. Последний буквально ворвался в основу красно-синих и в 17 лет поразил ворота «Сочи» красивейшим дальним ударом.