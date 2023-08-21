Зайнутдинов: спасибо ЦСКА, что дал мне возможность осуществить свою мечту
- РИА Новости
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«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров. Огромное спасибо болельщикам за доверие.
Спасибо клубу, что пошёл мне навстречу и дал возможность осуществить свою мечту», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.
В прошедшем сезоне 25-летний футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев во всех турнирах.
По информации СМИ, футболист перейдёт в турецкий клуб за €5 млн.
Ранее ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ».