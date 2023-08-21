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Зайнутдинов: спасибо ЦСКА, что дал мне возможность осуществить свою мечту

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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку после перехода в «Бешикташ».
Зайнутдинов: спасибо ЦСКА, что дал мне возможность осуществить свою мечту
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров. Огромное спасибо болельщикам за доверие.

Спасибо клубу, что пошёл мне навстречу и дал возможность осуществить свою мечту», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи в 27 матчах за армейцев во всех турнирах.

По информации СМИ, футболист перейдёт в турецкий клуб за €5 млн.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ».

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