В ЦСКА сообщили о прибытии Давилы в Москву для подписания контракта с клубом
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Как сообщает пресс-служба, на данный момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у «Леона». После этого Давила сможет подписать соглашение с армейцами.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет соглашение до лета 2027 года.
Всего за «Леон» он сыграл в 106 матчах, забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию.