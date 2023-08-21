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В ЦСКА сообщили о прибытии Давилы в Москву для подписания контракта с клубом

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ЦСКА объявил о договорённости с нападающим Виктором Давилой.
В ЦСКА сообщили о прибытии Давилы в Москву для подписания контракта с клубом
  • Gettyimages.ru
  • © Francisco Vega

Как сообщает пресс-служба, на данный момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у «Леона». После этого Давила сможет подписать соглашение с армейцами.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет соглашение до лета 2027 года.

Всего за «Леон» он сыграл в 106 матчах, забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию.

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