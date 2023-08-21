Футболист Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию
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«Пришло время попрощаться с этой невероятной командой, которая помогала мне расти с самого первого дня. Я благодарен клубу и болельщикам за их безусловную поддержку», — написал спортсмен в соцсетях.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет с армейцами соглашение до лета 2027 года.
В прошедшем сезоне Давила забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Леон» во всех турнирах.
Ранее спортивный директор «Леона» Родриго Фернандес высказался о переходе Давилы в ЦСКА.