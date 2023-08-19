Директор «Леона»: трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней

Спортивный директор «Леона» Родриго Фернандес высказался о переходе нападающего Виктора Давилы в ЦСКА.

«Трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней. Нужно дождаться подтверждения платежа. Думаю, на следующей неделе игрок прибудет для прохождения медосмотра», — цитирует Фернандеса Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет с армейцами соглашение до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне Давила забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Леон» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Давилу около €6 млн.