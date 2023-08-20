Неудачный эксперимент: дубль Вендела помог «Зениту» в гостях обыграть «Спартак» в пятом туре РПЛ

«Зенит» на выезде одержал победу над «Спартаком» в пятом туре чемпионата России по футболу. Матч завершился со счётом 3:1, а Вендел забил по голу в каждом из таймов и стал одним из главных героев встречи. В концовке основного времени Александр Соболев реализовал пенальти и сократил отставание, но на четвёртой компенсированной минуте Матео Кассьерра вновь увеличил преимущество петербуржцев до двух голов. Также встреча запомнилась неудачными экспериментами Гильермо Абаскаля, грубыми ошибками вышедшего на замену Даниила Хлусевича и травмой Виктора Мозеса.

Выбор в пользу Медины и Сергеева

Впервые за долгое время «Спартак» имел все основания подходить к дерби двух столиц в статусе фаворита. Потерявший Малкома и Далера Кузяева и лишь недавно получивший возможность вновь рассчитывать на Вендела «Зенит» был как никогда уязвим и буквально каждое очко зарабатывал с огромным трудом. После четвёртого тура подопечные Сергея Семака занимали десятую строчку в лиге по ожидаемым голам (xG), а по реальным располагались на девятой. И это говорило о наличии колоссальных проблем с созиданием, с которыми переполненный звёздами петербуржский клуб не сталкивался в последние годы.

«Спартак», напротив, обладал одной из сильнейших атакующих линий в чемпионате. Никуда не делся Квинси Промес, после дисквалификации ещё более заряженным вернулся Александр Соболев, а Тео Бонгонда с ходу адаптировался в коллективе и стал одной из его главных опций в нападении. Во всех турнирах он наколотил уже четыре гола и занимал первую строчку по этому показателю, опережая Промеса, Михаила Игнатова и Даниила Хлусевича. Что удивительно, это не помогло конголезцу попасть в старт на игру с «Зенитом». На этот раз он остался в запасе, а на правом крае расположился более универсальный Хесус Медина. Правда, тот же Кейта Бальде мог лишь завидовать экс-вингеру «Кадиса», ведь ему не нашлось места даже на скамейке. Как и Шамару Николсону с Павлом Масловым.

«Маслов и Бальде — это обычная история. Заявка на игру лимитирована. Что касается Николсона, то он набирает форму. Всему своё время», — сказал «Чемпионату» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Беспокоили болельщиков красно-белых опорная зона и оборона, где Гильермо Абаскаль по-прежнему не мог найти идеальное сочетание. В первых турах он уже попробовал три разные защитные четвёрки и не отказался от экспериментов перед встречей с «Зенитом». Благо повод в виде поражения от «Урала» был соответствующий. На этот раз пару в центре образовали Георгий Джикия и многострадальный Алексис Дуарте, а по флангам рассредоточились Олег Рябчук и Даниил Денисов. Не внушало доверия и присутствие Ильи Свинова в рамке. Александр Максименко и Александр Селихов из-за проблем со здоровьем вновь остались на лавке, в связи с чем очередной шанс проявить себя представился номинально третьему вратарю москвичей. А ведь именно его грубейшая ошибка позволила Эрику Бикфалви поразить ворота «Спартака» в концовке предыдущего матча.

Семак же удивил не сменой схемы, а составом оборонительного трио. На этот раз Роберт Ренан остался в запасе, а в основе вышли Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Вячеслав Караваев, в то время как роль латералей были призваны исполнять Дуглас Сантос и Марио Фернандес. Мог удивить и выбор единственного центрфорварда. До четвёртого тура Иван Сергеев ни разу не выходил с первых минут в нынешнем сезоне РПЛ, а в игре с «Факелом» действовал в связке с Матео Кассьеррой.

«Сюрприз» от Абаскаля

С первых минут стало ясно, что «Зенит» вышел на поле «Открытие Банк Арены» комбинировать, а «Спартак» — биться. Жесточайший прессинг и обилие стыков, а также мелких (и не совсем) фолов наиболее чётко характеризовали настрой красно-белых на матч. Однако главный арбитр Сергей Карасёв недолго позволял хозяевам осуществлять свой план. Уже на десятой минуте он предъявил жёлтую карточку Михаилу Игнатову за рядовой удар по ногам соперника и тем самым обозначил допустимую планку жёсткости единоборств. И агрессивному стилю москвичей она совсем не соответствовала.

Не слишком работала и новая формация, которую испанский специалист избрал на матч с «Зенитом». Излюбленной схеме 4—3—3 он предпочёл 4—4—2 с ромбом. Позицию опорника ожидаемо занял Кристофер Мартинс Перейра, по краям расположились Виктор Мозес и Медина, а роль десятки примерил Игнатов. Но уже в середине тайма Абаскалю пришлось вносить изменения. Нигериец получил повреждение и уступил место Роману Зобнину, о чьём возможном уходе из стана десятикратных чемпионов страны говорилось на протяжении недели.

Нельзя сказать, что эти события были связаны между собой, но сразу после ухода Мозеса «Зенит» выдал мощнейший отрезок. Сначала гости заставили ошибиться Дуарте с пасом и чуть было не открыли счёт — Сергеев угодил в перекладину, а Густаво Мантуан не сумел добить. Но уже пару минут спустя петербуржцы всё же отличились. Как и в противостоянии с «Уралом», провалилась опорная зона, в очередной раз брошенная Мартинсом. Тот снова слишком глубоко опустился вниз и не успел выдвинуться на наносившего удар Вендела. Правда, гола могло и не быть, если бы мяч не коснулся ноги Джикии и не отрикошетил прямо в угол.

«Спартак» пропустил на 32-й минуте, а в оставшееся до перерыва время так и не смог вернуть контроль над игрой. Хозяев хватило лишь на пару не завершившихся ничем серьёзным набегов, вследствие чего в их активе так и осталось всего два удара по воротам, причём лишь один из них был пущен в створ — ещё на шестой минуте неплохо выстрелил ворвавшийся в штрафную Игнатов. Гости же ещё пару раз заставили поволноваться Свинова, но чётко дали понять, что рисковать и всеми силами идти за вторым голом не намерены. Такой результат Семака явно устраивал.

Неудачный выход Хлусевича

Провал в первом тайме заставил Абаскаля уже в перерыве вносить коррективы. Медина и Игнатов покинули поле, а вместо них вышли Бонгонда и Наиль Умяров. Конголезец принялся барражировать по всему фронту атаки, а россиянин составил трио в центре с Мартинсом и Зобниным. При этом он сам опустился на позицию опорника, а Кристофер сместился направо.

В таком сочетании «Спартак» стал выглядел заметно лучше. В середине стало гораздо меньше свободных зон, снова заработал прессинг, а с появлением Бонгонда оживился и Промес. Именно их постоянные смены позиций помогали красно-белым растягивать и запутывать оборону «Зенита», провоцируя создание опасных эпизодов у ворот Михаила Кержакова. С ходу неплохо пробил Соболев после двухходовки с Денисовым и Квинси. Но точности не хватало. В штрафную же петербуржцы по-прежнему не пускали.

Абаскаль продолжил выпускать новых футболистов. Но если появление Бонгонда и Умярова положительно сказалось на игре команды, то выход Даниила Хлусевича такого эффекта не произвёл. Наоборот, именно его позиционная ошибка привела ко второму голу «Зенита». Ожидая паса на бровку, россиянин с опозданием рванул туда и буквально освободил путь Венделу, ворвавшемуся в штрафную по правому полуфлангу. Дуарте подстраховать не успел, а бразилец элегантно уложил мяч в дальний угол. На этот раз обошлось без рикошета от ноги противника.

Обмен голами в концовке

«Спартак» оказался в тяжелейшей ситуации, но без борьбы не сдался. Помог и Вильмар Барриос, неаккуратно сыгравший в собственной штрафной. В единоборстве с Соболевым он коснулся мяча рукой и заставил Карасёва сначала сходить к монитору, а затем и указать на точку. Сам пострадавший уверенно реализовал 11-метровый и вернул интригу.

Абаскаль пошёл ва-банк и убрал Рябчука, бросив в бой Антона Зиньковского. Однако последние минуты матча запомнились не столько яркими эпизодами у ворот Кержакова, сколько страданиями Клаудиньо, комбинациями петербуржцев у углового флага и заменами Семака. К этому моменту он уже успел выпустить Матео Кассьерру, Алексея Сутормина и Дмитрия Васильева, а под занавес встречи компанию им составили Александр Ерохин и Ду Кейрос.

Тем не менее пару моментов красно-белые всё же создали. В сетку с обратной стороны угодил оживший во втором тайме Промес, с лёту ногой пробил Бонгонда, а Мартинс не попал после удара головой с семи метров. Но если москвичи своими шансами не воспользовались, то Кассьерра был менее расточителен. Его первый удар пятой точкой парировал Джикия, но со вторым не справился ни он, ни Свинов. Тот же Хлусевич оставил колумбийца в полном одиночестве и позволил тому увеличить преимущество гостей. «Зенит» взял верх со счётом 3:1 и до 11 матчей продлил беспроигрышную серию в противостояниях со «Спартаком» в РПЛ. Последний раз он уступал прямому конкуренту в ноябре 2017-го.