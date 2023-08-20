«Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ до 11 матчей

«Зенит» обыграл «Спартак» в пятом туре чемпионата России.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

У хозяев поля в первом тайме был заменён из-за травмы Виктор Мойзес (27-я). Его место на поле занял Роман Зобнин.

Подопечные Семака набрали десять очков и поднялись на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матче со «Спартаком» до 11 матчей с 2018 по 2023 год.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.