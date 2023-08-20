Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.

«Кузяев — так себе потеря, честно говоря. Главная проблема — Малком. Ушёл лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдаёт. На данный момент «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов.

Но вспомните предыдущий сезон, когда «Спартак» даже лидировал, а потом провалился. Подопечные Сергея Семака же прибавили и досрочно завоевали титул», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался о выступлении «Зенита» в сезоне-2023/24 без Малкома.