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Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.
Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона
  • РИА Новости

«Кузяев — так себе потеря, честно говоря. Главная проблема — Малком. Ушёл лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдаёт. На данный момент «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов.

Но вспомните предыдущий сезон, когда «Спартак» даже лидировал, а потом провалился. Подопечные Сергея Семака же прибавили и досрочно завоевали титул», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался о выступлении «Зенита» в сезоне-2023/24 без Малкома.

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