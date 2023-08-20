Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона
- РИА Новости
«Кузяев — так себе потеря, честно говоря. Главная проблема — Малком. Ушёл лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдаёт. На данный момент «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов.
Но вспомните предыдущий сезон, когда «Спартак» даже лидировал, а потом провалился. Подопечные Сергея Семака же прибавили и досрочно завоевали титул», — сказал Ловчев в интервью RT.
Ранее Ловчев высказался о выступлении «Зенита» в сезоне-2023/24 без Малкома.