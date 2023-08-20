«Опустился до уровня конкурентов»: Ловчев — о проблемах «Зенита», защите «Спартака», об эмоциях Соболева и уходе Малкома

В матче пятого тура РПЛ с «Зенитом» «Спартак» нельзя назвать фаворитом, предположил в интервью RT бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев. По его мнению, соперники в первую очередь постараются действовать предельно осторожно. Эксперт также объяснил, в чём кроется причина проблем москвичей в обороне, выразил мнение, что петербуржцы, несмотря на все сложности, скоро наберут ход и снова уйдут в отрыв от конкурентов, и посоветовал Александру Соболеву вести себя достойно.

— «Зенит» в первых четырёх турах РПЛ одержал всего две победы, тогда как «Спартак» располагается на третьем месте. Красно-белых можно назвать фаворитами?

— Абсолютно нет. Да, у них сейчас очень хорошая линия атаки. Тео Бонгонда, Александр Соболев и Квинси Промес — довольно приличная тройка. Плюс Шамар Николсон всегда готов выйти со скамейки и помочь. В основном подопечные Гильермо Абаскаля настроены на нападение. Но в обороне безобразие. Каждый выпад, каждый стандарт приравнивается к половине гола. У петербуржцев с уходом Малкома что-то расстроилось, но вместе с тем они столько не пропускают. Сине-бело-голубые вроде бы создают моменты, но не хватает лидера, человека, способного взять игру на себя, когда у других не идёт. Не сомневаюсь, мы увидим битву равных соперников. Ни у одной из команд нет преимущества. Уверен, «Спартак» не позволит себе настолько безобразно действовать в защите, как в последних матчах с «Нижним Новгородом» и «Уралом». Но и «Зенит» не будет выглядеть так, как в поединке с «Факелом», в котором соперник в концовке его прижал.

Более того, не понимаю, почему теперь начинают говорить, что он не поборется за золото. Поборется, поскольку по-прежнему укомплектован лучше остальных. Сейчас лидеры немного наберут форму, и всё наладится.

— У вас не возникает ощущения, что их просто перестали бояться? Тот же «Факел», как вы сами напомнили, до последних минут шёл вперёд.

— Ребята, они всего месяц назад вышли из отпуска и только начали играть, постепенно вкатываясь. У меня нет сомнений: спустя некоторое время «Зенит» опять окажется наверху, а остальные будут говорить: «А, он уж чемпион». Повторюсь, там всё равно собраны сильнейшие. Пока ещё не в полную силу действует Клаудиньо. Вендел только приехал. Всё наладится. Что касается страха, то боятся футболисты, когда их возят. В противном случае любая команда перестраивается и начинает кусаться. А если ты запредельно настроен и видишь, что соперник не так силён, то найдёшь варианты. Тем более с «Факелом» работает Вадим Евсеев, сам как цепной пёс в хорошем смысле.

— Можно ли сказать, что после ухода Малкома и Далера Кузяева петербуржцы сравнялись по уровню с преследователями?

— Кузяев — так себе потеря, честно говоря. Главная проблема — Малком. Ушёл лидер. Когда команду покидает исполнитель такого класса, она обязательно сдаёт. На данный момент «Зенит» действительно опустился до уровня конкурентов. Но вспомните предыдущий сезон, когда «Спартак» даже лидировал, а потом провалился. Подопечные Сергея Семака же прибавили и досрочно завоевали титул.

— Как относитесь к тому, что клуб регулярно жалуется на судей? Подобное поведение достойно гегемона?

— Я бы не сказал, что это происходит постоянно. Да, Клаудиньо в перерыве матча с «Факелом» высказал недовольство, так его и хлестали по ногам. Правильно сделал. Но я не слышал, чтобы клуб подавал жалобы в ЭСК РФС. Пытались оспорить дисквалификацию Вильмара Барриоса, но на их месте аналогичным образом поступил бы любой коллектив. Москвичи ведь тоже пытались добиться смягчения наказания Александра Соболева за инцидент с Виллианом Рошей.

— Нет опасений, что в дерби двух столиц бригада арбитров под давлением наделает ошибок? Тем более они зачастую омрачались судейскими скандалами.

— Этого нельзя исключать. Но дело не в жалобах той или иной стороны, а в безобразном судействе в Премьер-лиге в целом. Только сейчас они чуть быстрее начали рассматривать повторы эпизодов с помощью системы VAR. Везде уже рефери делают это оперативно, у нас же смотрят и смотрят, даже если чётко увидели момент. Иногда сразу понятно, например, что нужно назначать пенальти, но всё равно требуется 15 минут, чтобы разобраться. В итоге обязательно выплывают ошибки.

— «Спартак» в нынешнем сезоне пропускает в каждом матче. Не станет ли эта проблема фатальной в противостоянии с действующим чемпионом, которому много моментов, чтобы отличиться, не требуется?

— Именно в данной встрече не должна. Если не брать в расчёт состоявшееся в 2021-м дерби, когда москвичи на выезде пропустили семь, не было ни одного поединка, в котором их бы откровенно разбивали, хотя проблемы в обороне имелись всегда.

— В чём причина провалов на своей половине при Абаскале?

— Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Всё это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, дëшево они стоили или нет.

Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед».

— Кого, на ваш взгляд, Абаскалю следует использовать в паре с Джикией во встрече с петербуржцами — Хуниора Алонсо или номинального опорника Руслана Литвинова, наделавшего ошибок в Екатеринбурге?

— Литвинов — тоже средний исполнитель. Значит, надо купить четырёх сильных мастеров и выпускать их.

— У «Зенита» в обороне также не всё идеально, хотя пришли молодые талантливые Страхиня Эракович и Роберт Ренан. Значит ли это, что мы увидим игру с большим количеством моментов?

— Напротив, матч получится с акцентом на защиту и забито будет не так много мячей. Каждый раз, когда сражаешься с петербуржцами, у тебя исчезает разухабистость: мол, побежали вперёд. Всё равно начинаешь действовать осторожнее, потому что это чемпион. Вот и Абаскаль не станет думать исключительно об атаке. Но и гости, в свою очередь, тоже будут аккуратнее.

— Александр Соболев после перехода в «Спартак» по-особенному настраивается на «Зенит» и ЦСКА. Сине-бело-голубых он огорчил уже четыре раза. Но вместе с тем эмоции иногда захлёстывают. В Северной столице в конце прошлого года форвард принял участие в массовой драке, а в последнем главном дерби страны был удалён за неприличный жест в адрес Роши. Следует ли ему быть поспокойнее в воскресенье?

— Особый настрой на петербуржцев присутствует у всех. Александру же, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителями, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта? Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое?

— Бонгонда в шести матчах за десятикратных чемпионов записал себе в актив четыре гола. Удивлены настолько быстрой адаптацией легионера?

— Он сразу показал, что является исполнителем хорошего уровня. Тео приехал из испанской Примеры, а там люди больше заточены на индивидуальные действия, нежели на коллективные. И он сразу проявил себя как индивидуально сильный вингер. Показательной в данном отношении получилась встреча с «Балтикой», когда сначала он вышел вдвоём с партнёром на чужих защитника и вратаря, но пожадничал. А потом Промес, наоборот, вырезал ему блестящий навес, и Тео открыл счёт. Ему ещё предстоит понять: в России вообще и в «Спартаке» в частности более командный футбол. Тут можно вспомнить Малкома, который далеко не сразу заблистал в РПЛ, но потихоньку стал лидером. Точно так же будет расти Бонгонда.