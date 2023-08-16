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Гаджиев — об обороне «Спартака»: пропуская по два гола за игру, невозможно говорить о чемпионстве

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
Гаджиев — об обороне «Спартака»: пропуская по два гола за игру, невозможно говорить о чемпионстве
  • РИА Новости

«Спартак» будет эмоционально заряжен по той причине, что допустили осечку в прошлом туре, а это, как правило, мотивирует. Хорошие команды — с характером, с амбициями. Москвичи выйдут играть с удвоенной энергией, ведь предстоит встреча с лучшим клубом последних лет. В целом надо быть заряженными на каждую игру, ведь это профессиональный футбол. Конечно, отдельные игры, как эта, вызывают особенный резонанс, но за эту игру дают точно так же три очка, как и за все остальные. Здесь не будет вопросов о мотивации, тут будут другие вопросы: например, организация игры в обороне. Красно-белые очень много пропускают, и если всё продолжится в подобном духе, то возможностей вести борьбу за чемпионство не будет. «Зенит» не пренебрегает игрой в обороне, но в этом году ляпов стало несколько больше. Несмотря на это, оборона петербуржцев всё равно надёжнее, чем у москвичей. «Спартак» пропустил уже 12 мячей во всех турнирах в этом сезоне. Когда клуб пропускает по два мяча в среднем за игру, говорить о титуле не приходится. Посмотрите таблицы других чемпионатов, и вы увидите, что чемпионы пропускают намного меньше — совсем другие цифры. Надеюсь увидеть яркий матч, с красивыми голами, но без ляпов», — заявил Гаджиев RT. 

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что «Спартак» и «Зенит» пока неубедительные претенденты на золотые медали.

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