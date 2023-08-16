Билялетдинов: «Спартак» и «Зенит» пока неубедительные претенденты на золотые медали

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура РПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Ожидаю хорошего матча, первое серьёзное дерби для «Спартака» в этом году. С точки зрения притязаний на чемпионство и та и другая команда пока что неубедительна. На данный момент эта игра имеет больше психологическое значение, нежели турнирное. Поражение красно-белых от «Урала» никак не скажется на настрое команды. Можно играть хорошо и проиграть. Не вижу смысла сравнивать составы «Спартака» и «Зенита» — это всё карандашом на бумаге написано. Никогда в жизни не делил команды на слабые и сильные. Порой клубы с априори якобы более слабым подбором игроков преподносят сюрпризы. Москвичи много пропускают, петербуржцы натуженно забивают, поэтому фаворита в этом матче не вижу, но игра будет «от ножа». Красок добавляет тот факт, что «Зенит» — чемпион последних сезонов и хороший раздражитель для любого клуба. Плюс, наверное, у спартаковцев свои личные счёты с сине-бело-голубыми», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее агент Николсона рассказал, что нападающий готов принять участие в матче с «Зенитом».