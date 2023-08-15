Агент Николсона рассказал, что нападающий готов принять участие в матче с «Зенитом»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что его клиент готов принять участие в матче с «Зенитом» в пятом туре РПЛ.

«Шамар будет готов к игре с «Зенитом», — цитирует Портегу «Чемпионат».

На Золотом кубке КОНКАКАФ Николсон принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Сборная Ямайки дошла до полуфинала, где уступила команде Мексики со счётом 0:3. В нынешнем сезоне футболист не сыграл ни одного матча за «Спартак».

«Спартак» встретится с «Зенитом» 20 августа на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о количестве зрителей на матче пятого тура чемпионата России с «Зенитом».