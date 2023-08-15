В «Спартаке» ожидают около 30 тыс. зрителей на матче с «Зенитом»
- РИА Новости
«Продажи идут хорошо. Ожидаем около 30 тыс. человек», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Игра между командами пройдёт 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск.
После четырёх туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. Сине-бело-голубые — восьмые (семь баллов).
Ранее Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Зенитом».