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Ковальчук: «Зенит» уже не тот, взять очки в матче со «Спартаком» будет не так просто

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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом».
Ковальчук: «Зенит» уже не тот, взять очки в матче со «Спартаком» будет не так просто
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждёт хороший матч, тем более что «Зенит» нуждается в очках. Команда уже не совсем та. Так что взять баллы у «Спартака» будет не так просто», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб занимает восьмое место в РПЛ с семью очками из 12 возможных за первые четыре тура чемпионата. «Спартак» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице с девятью очками после четырёх сыгранных игр. Встреча между командами состоится 20 августа.

Ранее Ду Кейрос заявил, что самый принципиальный соперник для «Зенита» — это «Спартак».

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