Ду Кейрос: самый принципиальный соперник для «Зенита» — это «Спартак»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос, кто является наиболее принципиальным соперником в Российской премьер-лиге (РПЛ) для сине-бело-голубых.

«Думаю, это «Спартак». Разумеется, игра с ним — это классика, особое противостояние, однако сейчас мы сконцентрированы на ближайшей игре, которая для нас не менее важна в плане турнирной борьбы», — цитирует Ду Кейроса Bobsoccer.

Санкт-петербургский клуб занимает седьмое место в РПЛ с четырьмя очками из девяти возможных за первые три тура чемпионата. «Спартак» идёт на третьем месте в таблице чемпионата России с девятью очками после четырёх сыгранных игр чемпионата. Встреча между командами состоится 20 августа.

Ранее «Урал» победил «Спартак» в матче четвёртого тура РПЛ.