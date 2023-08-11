Гол Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РПЛ

«Урал» победил «Спартак» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

На 12-й минуте «Урал» мог открыть счёт, но вратарь «Спартака» Илья Свинов отразил удар Даниэля Мишкича. На второй добавленной минуте первого тайма (45 + 2) Мишкич всё же смог забить и вывести свою команду вперёд.

На 54-й минуте с передачи Квинси Промеса нападающий «Спартака» Тео Бонгонда сравнял счёт в матче. А на 81-й минуте Александр Соболев забил второй гол команды.

На 90-й минуте игры Андрей Егорычев забил второй гол «Урала». А на четвёртой добавленной минуте второго тайма (90 + 4) Эрик Бикфалви забил победный гол екатеринбуржцев.

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.