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Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство

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Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.
Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство
  • РИА Новости

«Об успехах в любом случае стоит говорить. Подопечные Гильермо Абаскаля на старте сезона выглядят отлично. А главное, они показывают зрелищную игру. Это нельзя не отметить. Мы видим, что москвичи также находятся в потрясающем состоянии, как моральном, так и физическом. Хорошая готовность помогает им переламывать ход неудачно складывающихся матчей во вторых таймах. Но и ментально они настроены побороться за самые высокие места. Клуб по определению всегда ставит перед собой соответствующие задачи, но не припомню, чтобы он начинал настолько мощно. Будем надеяться, команда бросит перчатку «Зениту», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Также он верит, что команда способна навязать конкуренцию даже гегемону.

«А почему бы и нет? Посмотрите на трансферную кампанию петербуржцев. Да, они приобрели неплохих новичков, но ушли два ключевых исполнителя — Далер Кузяев и Малком. Плюс под вопросом будущее Вендела. В результате они пока совсем не впечатляют. А у москвичей прекрасная обойма. Уверен, «Спартак» даст бой «Зениту». Более того, это главный претендент на чемпионство».

Ранее Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.

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