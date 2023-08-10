Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России.

«Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также двух в Кубке страны. Команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, а также возглавляет группу D в кубковом турнире.

Ранее Божович признался, что «плакал в туалете» после поражения в финале Кубка России.