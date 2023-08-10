Божович признался, что «плакал в туалете» после поражения в финале Кубка России

Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере.

«Поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Играли очень хорошо. В дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе. После матча я закрылся в туалете и плакал. А Сухину до сих пор ненавижу», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона тренер покинул пермский клуб, однако в 2011 году вновь возглавил команду. В 2014-м он выиграл Кубок России с «Ростовом». Последним клубом РПЛ, в котором работал специалист, был тульский «Арсенал». В качестве тренера Божович также становился чемпионом Сербии в сезоне-2015/16 вместе с «Црвена звезда».

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника Страхини Эраковича из клуба «Црвена звезда».