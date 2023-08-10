Узнать больше

Божович признался, что «плакал в туалете» после поражения в финале Кубка России

Короткая ссылка
Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере.
Божович признался, что «плакал в туалете» после поражения в финале Кубка России
  • РИА Новости
  • © Андрей Варенков

«Поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Играли очень хорошо. В дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе. После матча я закрылся в туалете и плакал. А Сухину до сих пор ненавижу», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс»

По итогам сезона тренер покинул пермский клуб, однако в 2011 году вновь возглавил команду. В 2014-м он выиграл Кубок России с «Ростовом». Последним клубом РПЛ, в котором работал специалист, был тульский «Арсенал». В качестве тренера Божович также становился чемпионом Сербии в сезоне-2015/16 вместе с «Црвена звезда».

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника Страхини Эраковича из клуба «Црвена звезда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить