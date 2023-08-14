При помощи VAR: Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой в концовке матча с «Факелом»

Матч четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Факел» омрачился очередным судейским скандалом. На 92-й минуте при счёте 1:0 в пользу петербуржцев мяч после удара Андрея Менделя попал в руку Страхине Эраковичу в штрафной площади. Павел Шадыханов, посовещавшись с коллегами на VAR, отправился смотреть повтор. Однако он не стал указывать на точку, а назначил штрафной за фол Максима Максимова на Дмитрии Васильеве, который состоялся за секунду до того. Произошедшее едва не спровоцировало массовую драку, а оба главных тренера остались недовольны работой арбитра.

Редкий тур нового сезона РПЛ обходится без судейского скандала. После каждого находятся команды, которые остаются недовольны работой арбитров. Не стал исключением и четвёртый. На этот раз большие вопросы возникли к Павлу Шадыханову, обслуживавшему противостояние «Зенита» и «Факела».

Изначально ничто не предвещало беды. Петербуржцы уже на 16-й минуте открыли счёт благодаря точному удару с близкой дистанции Ивана Сергеева и продолжали нагнетать давление. Если бы не сейвы Виталия Гудиева, интрига окончательно умерла бы ещё до перерыва. Однако во второй половине атмосфера постепенно стала накаляться. На поле было всё больше стыков, и рефери всё чаще приходилось демонстрировать карточки. Если в первой половине он показал одну жёлтую, то во второй — шесть.

В концовке воронежцы и вовсе прижали маститого соперника к воротам. Полыхнуло же в добавленное время, когда гости организовали финальный штурм. Всё началось с падения Сергея Божина в чужой штрафной, хотя на нём правило не нарушали. Однако он успел протолкнуть мяч в направлении Максима Максимова. Далее произошло ключевое столкновение с Дмитрием Васильевым, на первый взгляд, показавшееся обоюдным. Оба упали на газон, а Хызыр Аппаев выполнил скидку под удар Андрею Менделю. И уже после выстрела последнего мяч попал в руку Страхине Эраковичу и улетел на угловой.

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Подопечные Вадима Евсеева бросились к Шадыханову, сигнализируя о фоле. Арбитр начал общаться с коллегами на VAR и спустя пару минут всё-таки отправился смотреть повтор. Ни у кого не было сомнений в том, что он поменяет решение и укажет на точку. Футболисты «Факела» даже победно начали вскидывать руки вверх.

А потому итоговый вердикт оказался для них шоком. Павел посчитал, что Максимов первым ударил по ногам Васильева, а эпизод с участием Эраковича произошёл уже после. Красноречивее остальных в этот миг была реакция Евсеева, который, саркастически улыбаясь, схватился за голову. Его подопечные не сдерживались и вновь набросились на судью, но тот остался непреклонен. Тут же едва не вспыхнула массовая драка. Эракович попытался потянуть время, схватив мяч, а Александр Долгов толкнул его в грудь. К счастью, потасовку быстро удалось остановить и всё обошлось двумя «горчичниками» — сербу и Ираклию Квеквескири.

Закончилось всё голом «Зенита» на 97-й минуте. Так сине-бело-голубые, едва избежав назначения одиннадцатиметрового, сняли все вопросы. Неудивительно, что наставник гостей после финального свистка не скрывал негодования. Хотя на пресс-конференции он намеренно обошёлся поздравлениями в адрес оппонента, но позже всё-таки высказался.

«Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос. Вы мне его зачем задаёте? Задайте игрокам этот вопрос, и они вам всё скажут. Что говорить о футболе, если концовка всё смазала. Люди, которые принимают решения, я не знаю, как они это делают. На усмотрение... В какую сторону усмотрение — в одну или другую? Я не знаю», — негодовал Евсеев.

А вот главный участник спорного момента Васильев не сомневался, что Максимов намеренно сбил его.

«Мяч от меня отскочил, я убрал его вправо, дали по ноге, я упал. Потом ничего не видел, назначили фол на мне. Было ли нарушение? Да, нога болит», — заверил хавбек.

Более того, недовольными судейством в итоге остались обе стороны. Сергей Семак, отбывший дисквалификацию за удаление во встрече с «Ростовом», посетовал, что Шадыханов сам до предела накалил обстановку и чуть не довёл дело до драки. При этом он признался, что в динамике нарушение на Васильеве не показалось ему очевидным. А Клаудиньо, на котором неоднократно фолили, в перерыве даже попросил рефери справедливо оценивать одинаковые эпизоды с участием коллективов.

«И я получил удар по ногам, и Дуглас дос Сантос. Он не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым. Я не говорю, что нам нужна помощь, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», — рассказал бразилец.

Уже после перерыва он получил жёсткий удар по горлу от Ильнура Альшина, но Шадыханов и здесь обошёлся без «горчичника». В ответ «Зенит» в своих социальных сетях опубликовал фотографию саркастически улыбающегося Семака.

Однако, по мнению экспертов, Шадыханов абсолютно правильно не назначил пенальти в ворота хозяев. Так, известный в прошлом арбитр Алексей Николаев посчитал, что нарушение на Васильеве действительно имело место.

«Был фол в атаке, после чего последовал удар по воротам. Прав VAR, это командная работа. Система помогла главному. Принял бы решение сразу — вопросов бы не возникло, не было бы этой заварушки», — отметил он.

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов согласился с коллегой, но раскритиковал Шадыханова за то, что тот упустил нити игры из своих рук и спровоцировал серьёзную потасовку.

«Судейство в матче «Зенит» — «Факел» было очень низкоквалифицированное, если по отношению к нему можно употребить слово «квалифицированное». Безобразное. Хорошо, что в конце они не подрались. «Зенит» верно выражает недовольство. В последнем моменте, слава богу, справедливость восторжествовала. Как можно, находясь в трёх метрах, не увидеть, что футболист «Факела» нарушает правила?» — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем это не первый спорный вердикт в пользу петербуржцев в новом сезоне. Памятный скандал разгорелся в стартовом туре в противостоянии с «Нижним Новгородом». В начале второго тайма, когда на табло горели нули, Виталий Александров сбил убегавшего в чужую штрафную Зелимхана Бакаева. Сергей Иванов сначала обошёлся жёлтой, но, получив подсказ от помощников, прибег к помощи VAR и удалил защитника, посчитав, что он лишил оппонента явной возможности забить. Нижегородцы обратились в ЭСК РФС с просьбой отменить удаление, но им ответили отказом.

А всего за несколько дней до поединка с «Факелом» Сергей Чебан в концовке встречи Кубка страны с «Крыльями Советов» также не стал назначать пенальти в ворота действующих чемпионов. Никита Салтыков убрал Эдуардо Кейроса в штрафной, а бразилец, пытаясь выбить мяч у россиянина из-под ног, сбил его. Однако рефери на точку не указал, посчитав, что Никита сам искал контакт, а помощники с ним спорить не стали.

Вопросы вызвало и решение дисквалифицировать Вильмара Барриоса всего на одну игру за грубый подкат с риском нанесения травмы в ноги Денису Макарову. Алексей Амелин, посмотрев повтор, тогда показал колумбийцу прямую красную, и «Динамо» вырвало победу на 96-й минуте. В РФС постановили, что нарушитель заслуживает минимального наказания. Однако и пострадавший не получил серьёзного повреждения и спустя несколько дней вновь вышел на поле.

С другой стороны, в указанной встрече с москвичами Амелин должен был удалять самого Макарова в начале второго тайма за то, что тот наступил на ногу Дугласу. Россиянин к тому моменту уже имел «горчичник», но арбитр его пожалел, что ЭСК РФС сочло грубой ошибкой.

«Действия данного футболиста, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о его безопасности, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало показать карточку игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение», — объяснили в органе.

Пока складывается впечатление, что практически в каждом матче чемпиона страны выносятся неоднозначные решения. Это вызывает тревогу в преддверии одного из самых принципиальных противостояний «Зенит» — «Спартак», которое состоится уже в следующее воскресенье. Остаётся надеяться, что дерби двух столиц скандалы обойдут стороной и обсуждать после него будут только футбол, а не работу судей.