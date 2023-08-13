Семак ожидал, что качество судейства в матче с «Факелом» приведёт к потасовке

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал понять, что совсем не удивлён неровной концовкой матча четвёртого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Не буду комментировать судейство. Сразу сказал, что такое судейство закончится драками. Но что-то комментировать не хочу. Иначе мало ли, как мои слова интерпретируют, могут ещё дисквалифицировать», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.

Главный арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 95-й минуте, несмотря на попадание мяча в руку Страхини Эраковича. Судья после просмотра видеоповтора посчитал, что за несколько секунд до этого игрок «Факела» нарушил правила в атаке. После решения рефери на поле началась потасовка.

Петербургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» — 16-й (ноль).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Факела» Вадим Евсеев не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с «Зенитом».