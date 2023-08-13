Пресс-конференция Евсеева после матча с «Зенитом» продлилась 30 секунд

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев не стал отвечать на вопросы журналистов после матча четвёртого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит» с тем, что очень красиво сегодня обыграли «Факел». Молодцы», — цитирует Евсеева «Спорт-Экспресс».

После этого 47-летний специалист встал из-за стола и покинул зал.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.

Главный арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 95-й минуте, несмотря на попадание мяча в руку Страхини Эраковича. Судья после просмотра видеоповтора посчитал, что за несколько секунд до этого игрок «Факела» нарушил правила в атаке. После решения рефери на поле началась потасовка.

Петербургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» — 16-й (ноль).

Ранее Евсеев объяснил, почему решил сидеть на стуле во время матча с ЦСКА.