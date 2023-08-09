Евсеев объяснил, почему решил сидеть на стуле во время матча с ЦСКА
- РИА Новости
«Мы же не в Медиалиге, чтобы про стул говорить. Были причины, почему он был. Это связано со здоровьем, но не хочу об этом говорить», — цитирует Евсеева РИА Новости.
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Евсеева. Дубль оформил Максим Максимов (15-я, 79-я минуты).
В группе А все четыре команды набрали по три очка. ЦСКА в третьем туре в гостях сыграет с «Сочи» 30 августа. «Факел» за день до этого примет на своём поле «Оренбург».
Ранее сообщалось, что «Оренбург» обыграл «Сочи» в матче Кубка России.