Арбитр Федотов заявил, что судьи начали по-другому работать на матчах с участием «Зенита»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что судьи начали по-другому работать на матчах с участием «Зенита».

«Глобально же хочется сказать, что «Зенит» начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч третьего тура РПЛ с «Динамо» на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин после победы бело-голубых над «Зенитом» ответил на вопрос о возможном кризисе в петербургской команде.