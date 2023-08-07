Булыкин — о причинах поражения «Зенита» от «Динамо»: перенасыщенность трофеями и деньгами

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин после победы бело-голубых над «Зенитом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу ответил на вопрос о возможном кризисе в петербургской команде.

«У сегодняшнего поражения «Зенита» целый спектр причин — от мотивации до перенасыщенности трофеями и деньгами. Клуб покинули высококлассные футболисты. Атмосфера в команде немного нарушилась», — цитирует Булыкина «Спорт день за днём».

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Сочи» из-за пищевого отравления.