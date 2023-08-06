Тренер «Ахмата» Ташуев отравился перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Сочи» из-за пищевого отравления.

«Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч, для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Грозненская команда нанесла поражение «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.

В составе грозненской команды мячи забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. У сочинцев отличился Кристиан Нобоа.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с тремя очками. «Сочи» (три) расположился строчкой ниже.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.