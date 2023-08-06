Тренер «Ахмата» Ташуев отравился перед матчем с «Сочи»
«Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч, для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».
Грозненская команда нанесла поражение «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.
В составе грозненской команды мячи забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. У сочинцев отличился Кристиан Нобоа.
«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с тремя очками. «Сочи» (три) расположился строчкой ниже.
Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.