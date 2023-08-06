Узнать больше

Тренер «Ахмата» Ташуев отравился перед матчем с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Сочи» из-за пищевого отравления.

«Ночью отравился сильно, был в небольшой прострации. Сложный матч, для меня в том числе. Победа помогает справиться с болезнью», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Грозненская команда нанесла поражение «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1. 

В составе грозненской команды мячи забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. У сочинцев отличился Кристиан Нобоа.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с тремя очками. «Сочи» (три) расположился строчкой ниже. 

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить