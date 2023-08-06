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Тренер сборной России по пляжному футболу отметил важность Игр стран СНГ для команды

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.

«Учитывая всю сегодняшнюю ситуацию, такие турниры, как Кубок наций или Игры стран СНГ, — это уже неплохо. Нужно ценить, что в такое непростое время у нас есть столь серьёзные соревнования. Дай бог, выйдем из них в хорошем настроении», — цитирует Лихачёва «Чемпионат»

Сборная России по пляжному футболу одержала разгромную победу над командой Узбекистана в матче второго тура группового этапа на II Играх стран СНГ в Белоруссии. Встреча группы B в Минске завершилась со счётом 15:0. Фёдор Земсков оформил покер.

В третьем туре сборная России 7 августа сыграет с командой Омана.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее россиянка Арина Аверина стала победительницей в индивидуальных упражнениях с обручем на турнире по художественной гимнастике в рамках II Игр стран СНГ в Белоруссии.

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