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Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на Играх стран СНГ

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Россиянка Арина Аверина стала победительницей в индивидуальных упражнениях с обручем на турнире по художественной гимнастике в рамках вторых Игр стран СНГ в Белоруссии.

В упражнениях с обручем спортсменка получила 36,100 балла. Второе место заняла её соотечественница Лала Крамаренко (35,100), третья — белоруска Алина Горносько (33,350).

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

FIG 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее Крамаренко поделилась впечатлениями от участия в Играх стран СНГ в Минске.

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