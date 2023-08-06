Гимнастка Крамаренко: когда выступаю, я не думаю о медалях

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась впечатлениями от участия в Играх стран СНГ в Минске.

«Всегда есть с кем соревноваться, но прежде всего мы побеждаем сами себя. Цель — получить эмоции и подарить зрителям свет, как говорит Ирина Александровна. Когда выступаю, я не думаю о медалях и результатах. Я стараюсь показывать настоящую художественную гимнастку», — цитирует Крамаренко Sport24.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

19 июля в пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что решение о том, будут ли россияне и белорусы иметь право участвовать в Олимпийских играх в Париже, является обязанностью Международного олимпийского комитета (МОК).

FIG 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее российская гимнастика Арина Аверина поделилась ожиданиями от участия в Играх стран СНГ.