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Арина Аверина заявила, что участие в Играх стран СНГ даёт новые эмоции

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Российская гимнастика Арина Аверина поделилась ожиданиями от участия в Играх стран СНГ.
Арина Аверина заявила, что участие в Играх стран СНГ даёт новые эмоции
  • РИА Новости

«Очень хорошо, что сделали такие Игры, так как нас исключили и нам не хватает соревнований. Это заряд новых эмоций. Надо стараться ездить на все турниры и показывать свой высокий уровень», — приводит слова Авериной РИА Новости.

Также гимнастка высказалась о конкуренции на предстоящих соревнованиях.

«Конкуренция в гимнастике огромная. В Белоруссии девочки сильные, приехал Азербайджан, Узбекистан, другие страны. Во время соревнований мы сконцентрированы, а после общаемся. Все как одна дружная семья», — сказала она.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее старший тренер сборной России по лёгкой атлетике на Играх стран СНГ Евгений Козлов заявил, что российские спортсмены с дрожью получали форму с национальной символикой перед соревнованиями.

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