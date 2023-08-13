Семак — о матче с «Факелом»: игра была нервная, исходя из-за небольшого разрыва в счёте
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«Игра складывалась хорошо в первом тайме, нужно было быстрее забивать, чтобы быстрее завершать матч. Во втором тайме стало больше борьбы, у команды соперников была возможность забить. Игра была нервная, исходя из небольшого разрыва в счёте», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.
Главный арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 95-й минуте, несмотря на попадание мяча в руку Страхини Эраковича. Судья посчитал, что за несколько секунд до этого игрок «Факела» нарушил правила в атаке. После решения рефери на поле началась потасовка.
Петербургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» — 16-й (ноль).
Ранее пресс-конференция Евсеева после матча с «Зенитом» продлилась 30 секунд.