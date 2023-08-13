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Семак — о матче с «Факелом»: игра была нервная, исходя из-за небольшого разрыва в счёте

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды над «Факелом» в матче четвёртого тура чемпионата России.
Семак — о матче с «Факелом»: игра была нервная, исходя из-за небольшого разрыва в счёте
  • Gettyimages.ru

«Игра складывалась хорошо в первом тайме, нужно было быстрее забивать, чтобы быстрее завершать матч. Во втором тайме стало больше борьбы, у команды соперников была возможность забить. Игра была нервная, исходя из небольшого разрыва в счёте», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака.

Главный арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 95-й минуте, несмотря на попадание мяча в руку Страхини Эраковича. Судья посчитал, что за несколько секунд до этого игрок «Факела» нарушил правила в атаке. После решения рефери на поле началась потасовка.

Петербургский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» — 16-й (ноль).

Ранее пресс-конференция Евсеева после матча с «Зенитом» продлилась 30 секунд.

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