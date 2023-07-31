«Судейство не очень высокого уровня»: в матче РПЛ «Ахмат» — ЦСКА Безбородов назначил пять пенальти

Владислав Безбородов назначил пять одиннадцатиметровых в матче второго тура первенства РПЛ с участием «Ахмата» и ЦСКА, тем самым повторив рекорд чемпионатов России. Все решения арбитра и его помощников выглядели обоснованными, и лишь в случае с четвёртым возникли вопросы. Судья указал на точку и предъявил жёлтую Милану Гайичу. Однако после того, как Игорь Акинфеев парировал удар Ивана Олейникова, он внезапно отправился смотреть повтор, а в итоге удалил серба и потребовал от грозненцев перебить. Нестандартный поступок спровоцировал гневную реакцию в стане красно-синих, которые назвали произошедшее беспределом. Эксперты уверены, что рефери грубо нарушил VAR-протокол.

Матч «Ахмата» и ЦСКА неожиданно затмил остальные встречи второго тура первенства РПЛ. Увы, дело вовсе не в качестве футбола, а в судействе. На первый план в Грозном вышел опытнейший Владислав Безбородов. Уже на 12-й минуте он, посмотрев повтор, не побоялся назначить пенальти в ворота хозяев и удалить Марата Быстрова за игру рукой. Тот буквально вынес мяч с линии после удара Милана Гайича. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Фёдор Чалов.

Вскоре рефери указал на точку уже в штрафной гостей. На этот раз его решение тоже не вызвало вопросов. Константин Кучаев пытался выбить мяч из-под ног Ивана Олейникова и нарушил правила. Игорь Акинфеев ничего не смог поделать с выстрелом Мохамеда Конате.

Однако это было лишь начало. Уже в добавленное к первому тайму время судья позволил соперникам исполнить ещё два пенальти. Причём фолы снова получились бесспорными. Андрей Семёнов не уследил за Антоном Заболотным и ударил его по голени. Чалов оформил дубль. Затем Гайич схватил за футболку убегавшего к воротам Олейникова, за что получил жёлтую.

Здесь-то и разгорелся главный скандал. Сам пострадавший взялся исполнить наказание, но не сумел обмануть Акинфеева, парировавшего мяч в левом от себя углу. Вместо того чтобы позволить армейцам продолжить игру, Безбородов неожиданно отправился к мониторам. Изучив повтор, он показал красную Гайичу и попросил грозненцев перебить одиннадцатиметровый. Конате, в отличие от партнёра, осечки не допустил. При этом шла уже 11-я компенсированная минута.

Сказать, что москвичи были в шоке от спорного вердикта, значит, не сказать ничего. Например, дававший интервью в перерыве Бактиёр Зайнутдинов признался, что совсем не понял логики действий арбитра. Иван Обляков же, пропускавший противостояние из-за травмы, задался одним вопросом в своём аккаунте в Telegram-канале: «Что происходит?»

Но жёстче всех отреагировал на случившееся директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо. Он пообещал, что ЦСКА подаст протест, и назвал вердикт Безбородова убийством.

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа», — написал он.

Более того, даже комментатор встречи Роман Нагучев призвал рефери после финального свистка объяснить, почему он позволил подопечным Сергея Ташуева перебить одиннадцатиметровый и удалил Гайича уже после сейва Акинфеева.

Вскоре объяснения пришли из РФС. Там рассказали, что в Грозном в течение всего поединка наблюдались проблемы со связью между арбитрами в поле и VAR-центром в Москве. Также в федерации пообещали изучить все резонансные эпизоды.

Сложно даже предположить, какой скандал мог бы разразиться, потеряй красно-синие очки. Однако незадолго до финального свистка Безбородов, посовещавшись с коллегами, вновь указал на точку. Владислав Камилов откровенно держал руками Чалова, пытавшегося пробить головой после подачи корнера. Фёдор же вновь блестяще воспользовался шансом и принёс партнёрам победу.

Так в столице Чечни состоялось повторение рекорда чемпионатов России. Ранее пять пенальти назначил Валентин Иванов в 1999 году в матче «Ротора» и «Черноморца». Тот же факт, что именно специалист из Санкт-Петербурга едва не установил новое достижение, не удивляет, ведь он не боится фиксировать фолы в штрафной. Показательный момент: с начала прошлого сезона он 18 раз прибег к самой серьёзной каре, тогда как ближайшие преследователи — всего по девять. Более того, Безбородов показал в Грозном три красные карточки. Во втором тайме два горчичника за фолы на Заболотном заработал Семёнов.

А Чалов оказался только вторым футболистом в истории отечественного национального первенства, который оформил хет-трик с точки после Арсена Хубулова из «Анжи».

«Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. После удаления у соперника ведём 1:0, но в таких матчах, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме поймали свою игру и довели её до победы... Прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята — молодцы, и эта награда благодаря им. Я знаю, что Шелия хорошо отражает пенальти, но удача была на моей стороне», — приводит слова форварда «Матч ТВ».

Владимир Федотов, к его чести, тоже не стал критиковать судейство, но изъявил желание оспорить дисквалификацию Гайича. Позже подачу соответствующего протеста подтвердил Брейдо. А вот Ташуев, напротив, был недоволен работой рефери.

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«Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти одиннадцатиметровые я, если честно, не понял. Толкотня сплошная, всё из пальца высасывается, второй в том числе. Когда футболиста касаются, а он потом падает и не встаёт», — посетовал Ташуев.

Безбородов пока никак не прокомментировал свои действия. После матча его дождался на выходе со стадиона корреспондент «Матч ТВ», но Владислав подчеркнул, что не собирается ничего говорить. А после попытки задать вопрос об эпизоде со вторым пенальти в ворота армейцев лишь спросил в ответ: «Ты что, глухой?»

В социальных сетях ЦСКА после окончания матча даже пошутили, что нашли возможность сообщить об успехе болельщикам, несмотря на «проблемы со связью».

Так или иначе, по мнению экспертов, Безбородов в эпизоде со вторым голом Конате грубо нарушил VAR-протокол. При этом экс-рефери РПЛ Игорь Федотов считает, что изначально бывший коллега правильно указал на точку и продемонстрировал карточку Гайичу.

«Пока Безбородов расставлял игроков, Иванов, который работал на VAR, и Кобзев (AVAR) не должны были давать Безбородову возобновлять игру, то есть не должны были разрешать бить пенальти. Но свисток прозвучал, пенальти пробили, встреча возобновилась. После этого Иванов вдруг опомнился и позвал Безбородова к монитору на непоказанную красную. Судьи не имели права так делать. Виноваты в этой ситуации все: VAR — Иванов, AVAR — Кобзев и Безбородов», — заключил Федотов.

Ещё жёстче высказался Сергей Лапочкин, крайне низко оценивший работу рефери из Санкт-Петербурга. По его словам, он не только нарушил VAR-протокол, но ещё и назначил два «легковесных» пенальти в ворота ЦСКА за фолы на Олейникове.

«Если честно, я в шоке. Давно такого не видел. Судейство, мягко говоря, было не очень высокого уровня, к сожалению», — заявил Лапочкин.

В свою очередь, Игорь Синяев подтвердил, что связь на «Ахмат-Арене» действительно работала плохо из-за специальных глушилок.

«Но это всё равно не оправдывает действий арбитра. Если ты дал свисток на пенальти, всё: назад дороги нет, нельзя отматывать. Либо дожидайся, когда связь наладится, и потом давай свисток, либо скажи, что её нет и назначение пенальти и карточку ты полностью берёшь на себя», — заключил эксперт.