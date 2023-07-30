ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова после матча с «Ахматом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил о протесте на судейство Владислава Безбородова в матче второго тура чемпионата России с «Ахматом».

«Мы будем подавать протест», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. В составе армейцев отличился Фёдор Чалов (13-я минута, 45+1, 79-я). У «Ахмата» дубль оформил Мохамед Конате (27-я, 45+11).

Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме.

Ранее сообщалось, что во время матча «Ахмат» — ЦСКА были проблемы со связью между судьями и VAR в Москве.