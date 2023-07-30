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Во время матча «Ахмат» — ЦСКА были проблемы со связью между судьями и VAR в Москве

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Во время матча второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА наблюдались проблемы со связью между судьями и VAR‑центром в Москве.
Во время матча «Ахмат» — ЦСКА были проблемы со связью между судьями и VAR в Москве
  • РИА Новости

«Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и экспертно‑судейской комиссией», — цитирует службу коммуникаций РФС «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. В составе армейцев отличился Фёдор Чалов (13-я минута, 45+1, 79-я). У «Ахмата» дубль оформил Мохамед Конате (27-я, 45+11).

Судья Владислав Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме.

Ранее ЦСКА и «Ахмат» установили рекорд по количеству пенальти в одном матче РПЛ.

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