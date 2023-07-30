Во время матча «Ахмат» — ЦСКА были проблемы со связью между судьями и VAR в Москве

Во время матча второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА наблюдались проблемы со связью между судьями и VAR‑центром в Москве.

«Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и экспертно‑судейской комиссией», — цитирует службу коммуникаций РФС «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. В составе армейцев отличился Фёдор Чалов (13-я минута, 45+1, 79-я). У «Ахмата» дубль оформил Мохамед Конате (27-я, 45+11).

Судья Владислав Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме.

Ранее ЦСКА и «Ахмат» установили рекорд по количеству пенальти в одном матче РПЛ.