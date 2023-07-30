ЦСКА и «Ахмат» установили рекорд по количеству пенальти в одном матче РПЛ

Столичный ЦСКА и грозненский «Ахмат» установили новый рекорд в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Арбитр Владислав Безбородов назначил за матч четыре пенальти.

Больше было в чемпионате России, когда турнир носил название «Высший дивизион».

Два 11-метровых были забиты на 13-й и 27-й минутах, третий пенальти был назначен на девятой добавленной к первому тайму минуте, но перебит и реализован на 11-й добавленной минуте, четвёртый 11-метровый пробивался на 79-й минуте матча.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отличился в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».