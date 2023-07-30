ЦСКА и «Ахмат» установили рекорд по количеству пенальти в одном матче РПЛ
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Арбитр Владислав Безбородов назначил за матч четыре пенальти.
Больше было в чемпионате России, когда турнир носил название «Высший дивизион».
Два 11-метровых были забиты на 13-й и 27-й минутах, третий пенальти был назначен на девятой добавленной к первому тайму минуте, но перебит и реализован на 11-й добавленной минуте, четвёртый 11-метровый пробивался на 79-й минуте матча.
Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отличился в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».