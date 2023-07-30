В ЦСКА назвали беспределом судейство Безбородова в матче РПЛ с «Ахматом»
- РИА Новости
«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.
Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.
Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45+10).
Ранее сообщалось, что ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова после матча с «Ахматом».