По пути Малкома: самые громкие переходы футболистов из Европы в Саудовскую Аравию

Клубы Саудовской Аравии продолжают укреплять составы звёздами европейского футбола. «Аль-Хиляль» за €60 млн приобрёл Малкома и помог «Зениту» оформить самый выгодный трансфер в истории РПЛ, а также выкупил у «Лацио» лидера сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича. Компанию Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составили призёр двух последних чемпионатов мира Марсело Брозович и претендент на звание лучшего игрока сезона Лиги 1 Секо Фофана, а «Аль-Иттифак» переманил к себе легенду «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. В свою очередь, его бывший одноклубник Роберто Фирмино подписал контракт с «Аль-Ахли», а 24-летний португалец Жота отправился в «Аль-Иттихад».

Малком («Зенит» ⇒ «Аль-Хиляль»)

Сумма трансфера: €60 млн.

Отъезд звёздного нападающего из России в Саудовскую Аравию можно назвать историческим. Трансфер Малкома стал рекордным в истории РПЛ, превзойдя переход Халка в китайский «Шанхай СИПГ» (€56 млн), а он сам — наиболее высоко оценённым футболистом с российским паспортом. До настоящего момента это звание удерживал бывший хавбек ЦСКА Александр Головин, за которого «Монако» пришлось выложить солидные €30 млн. Что касается самого игрока, то он тоже не останется внакладе. По данным портала R7, в новом клубе он будет зарабатывать €18 млн в год.

Безусловно, в «Аль-Хиляле» Малком станет одним из лидеров и наверняка составит мощную связку с другими экс-звёздами европейского футбола. Одним из них вполне может оказаться Килиан Мбаппе, в чьих переговорах с «лидерами» пока не поставлена точка. Это подтверждает и тот факт, что в новом коллективе бывшему форварду «Зенита» выдали 77-й номер при незанятой десятке. Но даже если француз всё же не польстится на 700-миллионное предложение саудовцев, атакующая линия команды вызывает восхищение. Вместе с Муссой Марега и соотечественником Майклом он может составить крайне интересное трио. И это без учёта того, кто именно будет «подносить им снаряды».

Вопрос, что теперь ждёт «Зенит». Петербуржцы уже потеряли самого звёздного исполнителя и лучшего бомбардира прошедшего первенства, а в ближайшее время могут лишиться и двух его соотечественников. Если это произойдёт, то у них не останется иного выбора, кроме как тратить вырученные за бразильца средства. Но в нынешних условиях найти равнозначную замену Малкому кажется практически нереальным. Отсутствие возможности выступать в еврокубках сильно лимитирует петербуржцев и вполне может стоить им покупки Давида Нереса. В лучшие годы тот наверняка принял бы щедрое предложение из России, но сейчас склоняется к тому, чтобы остаться в «Бенфике».

Сергей Милинкович-Савич («Лацио» ⇒ «Аль-Хиляль»)

Сумма трансфера: €40 млн.

И пусть именно Малком стал самым дорогим приобретением в истории «Аль-Хиляля», звание самого статусного футболиста удерживает другой спортсмен. На протяжении последних лет серб считался одним из талантливейших полузащитников Старого Света, а новости об интересе к нему со стороны грандов появлялись с завидной периодичностью. Однако по понятным лишь ему причинам он оставался верен «Лацио». Но летом 2023-го сложилось впечатление, что периоду пребывания Сергея Милинковича-Савича в Вечном городе грядёт конец.

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Причин тому было несколько. Переход на новый уровень уже напрашивался, а истекающий в следующем году контракт давал потенциальным покупателям надежду заключить сделку на относительно выгодных условиях. И хотя видеть хавбека в своём составе хотели «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Челси», тот внезапно сделал выбор в пользу «Аль-Хиляля». И это в 28 лет.

Да, Милинкович-Савич не станет самым молодым из звёздных европейцев, польстившихся на саудовские миллионы. Тому же Малкому лишь в феврале исполнилось 26, столько же их партнёру по коллективу из Эр-Рияда Рубену Невешу. Однако ни один из них не пользовался такой популярностью среди клубов Старого Света. Конкретных переговоров по бразильцу не велось, а трансфер португальца в «Барселону» казался практически неосуществимым из-за финансовых проблем каталонцев. Сергей же имел отличную возможность сменить прописку и в ближайшие три-четыре года бороться за победу не только в одном из сильнейших чемпионатов Европы, но и в Лиге чемпионов. Но к неожиданности многих предпочёл этому деньги. По данным Lazio News, за три года на Ближнем Востоке он может разбогатеть суммарно на €60 млн.

Жота («Селтик» ⇒ «Аль-Иттихад»)

Сумма трансфера: €29,1 млн.

Однако были и те, кто решил отправиться на заработки до достижения 25-летия. Для Жоау Педру Невеша Фелипе прошлый сезон стал весьма успешным. Во всех турнирах он наколотил 18 голов, отдал 12 результативных передач и помог «Селтику» завоевать три трофея на национальной арене. Казалось бы, после такого можно смело идти на повышение и пробовать себя в более сильном первенстве. Например, в АПЛ. Благо «Тоттенхэм» возглавил бывший наставник «кельтов» Ангелос Постекоглу. Однако талантливый вингер тоже оказался неспособен отказаться от щедрого предложения саудовцев.

Несомненно, второго шанса поиграть вместе с легендарными Каримом Бензема и Н'Голо Канте у Жоты может и не быть, поэтому его решение хоть и частично, но можно оправдать сугубо спортивными моментами. Тем не менее не стоит оставлять без внимания и финансовый аспект. По информации The Sun, в «Аль-Иттихаде» португалец будет получать £192 тыс. (около €224 тыс.) в неделю, а за год заработает более €11 млн. Рассчитывать на такое в «Селтике» или «Тоттенхэме» ему вряд ли приходилось.

Секо Фофана («Ланс» ⇒ «Аль-Наср»)

Сумма трансфера: €25 млн.

В то время как боссы «Аль-Иттихада» ищут достойных партнёров для Бензема, руководители «Аль-Насра» собирают группу поддержки для Криштиану Роналду. В нынешнее трансферное окно жёлто-синие уже оформили три крупные сделки. И хотя по статусу Марсело Брозович и Алекс Теллес могут и превосходить Секо Фофана, всё же именно его переезд на Ближний Восток кажется самым странным. И вот почему.

За последние три года Теллес успел поочерёдно провалиться в «Манчестер Юнайтед» и «Севилье», из-за чего его трансферная стоимость упала с €40 млн до €7,5 млн, а надежд закрепиться в составе европейского топ-клуба практически не осталось. Небольшой регресс наметился у Брозовича. Да, он продолжал выступать на высоком уровне и даже привлёк внимание «Барселоны», но постоянные травмы серьёзно лимитировали его. В итоге впервые с сезона-2017/18 хорват отыграл менее 2 тыс. минут в Серии А и стал всё чаще оказываться в запасе, проигрывая конкуренцию Хакану Чалханоглу и Генриху Мхитаряну.

Фофана же, напротив, вышел на свой пик. В прошлом соревновательном году он смотрелся настолько впечатляюще, что был включён в символическую сборную Лиги 1, а также наравне с Килианом Мбаппе, Лионелем Месси, Джонатаном Дэвидом и Луи Опенда попал в число претендентов на звание лучшего футболиста. Он мог поехать в «Милан», искавший замену Сандро Тонали, но борьбе за скудетто и Кубок Лиги чемпионов предпочёл вояж в Саудовскую Аравию. Помимо баснословных гонораров, утешением для него может стать лишь звание самого дорогостоящего игрока «Аль-Насра». Ведь сейчас по стоимости он превосходит не только Брозовича и Теллеса, но и самого Роналду.

Джордан Хендерсон («Ливерпуль» ⇒ «Аль-Иттифак»)

Сумма трансфера: €14 млн.

В отличие от вышеназванных футболистов, чуть более логичным видится переезд на Ближний Восток двух звёзд «Ливерпуля». Первым по этому пути проследовал Роберто Фирмино, чей контракт с мерсисайдцами истёк летом 2023-го. Да, назвать нападающего старым язык не поворачивается, ведь в октябре ему исполнится всего 32 года. Но здесь необходимо учитывать как обилие травм, мешавших ему на протяжении последних лет, так и острую конкуренцию в атакующей линии красных. Быть может, соперничать с Дарвином Нуньесом и Коди Гакпо он уже не был способен, а переходить в тот же «Реал» не видел смысла, поэтому и отправился вместе с Эдуардом Менди в «Аль-Ахли».

Похожая ситуация с Джорданом Хендерсоном — с той лишь разницей, что в июне ему стукнуло 33 года. В этом возрасте многие спортсмены уже подумывают об уходе на покой, если речь не идёт о долгожителях вроде Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. При этом в его случае поспособствовать отъезду могла и фигура нового главного тренера. С недавних пор «Аль-Иттифак» возглавляет ещё одна легенда «Ливерпуля», Стивен Джерард, поработать с которым наверняка будет любопытно его преемнику.

Благо скучать Хендерсону в Даммаме не придётся, ведь там уже подобралась очень симпатичная команда. В течение последних недель её состав пополнили Мусса Дембеле из «Лиона» и Джек Хендри из «Брюгге», а ранее по этому же маршруту проследовали швед Робин Квайсон и Витиньо, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА.