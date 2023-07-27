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Переговоры по трансферу Файзуллаева в ЦСКА находятся в финальной стадии

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Нападающий «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Переговоры по трансферу Файзуллаева в ЦСКА находятся в финальной стадии
  • Gettyimages.ru

Генеральный директор клуба из Ташкента Дмитрий Адисман подтвердил возможный переход 19-летнего форварда, сообщает Sport24.

По словам Адисмана, футболист отказался переходить в турецкий «Фенербахче».

«Переговоры на финальной стадии. Всё будет известно завтра», — сказал гендиректор «Пахтакора».

Файзуллаев в 41 матче за команду из Узбекистана забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €750 тыс.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется защитником «Клермона» Нето Боржесом.

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