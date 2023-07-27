Политическое решение: в Европе пытаются препятствовать переходу футболистов в Россию

Клубы РПЛ могут лишиться возможности приобретать футболистов из некоторых европейских лиг. По информации СМИ, ограничить сотрудничество с представителями чемпионата России призывают в АПЛ, а директор середняка итальянской Серии A отказался иметь дело с российскими коллегами. Кто уже пострадал от продиктованных геополитической ситуацией решений и скажется ли это на развитии лиги — в материале RT.

Как и подавляющее большинство видов спорта в России, футбол находится под жёстким давлением из-за сложной геополитической ситуации в мире. Клубные команды и национальные сборные по-прежнему лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях, а многие легионеры до сих пор пользуются крайне спорным разрешением приостанавливать контракты с отечественными коллективами, предоставленным им ФИФА вскоре после начала СВО. Однако всё идёт к тому, что в скором времени положение дел может ухудшиться, ведь некоторые европейские лиги всерьёз настроены до предела ограничить сотрудничество с представителями РПЛ.

За последние дни по политическим причинам сорвались сразу два крупных трансфера. Причём в обоих случаях пострадал московский «Спартак», мечтающий усилить оборону. Сначала «Сассуоло» отказался обсуждать с красно-белыми переход левого защитника Рожерио, а затем схожим образом поступил и «Тоттенхэм», на протяжении последних недель контактировавший с москвичами относительно продажи центрбека Давинсона Санчеса. Но если в первом случае неоднозначное решение завершить переговоры приняло именно руководство чёрно-зелёных, не пожелавшее «иметь дело с русскими», то во втором всё оказалось намного сложнее.

По информации The Guardian, «Спартак» и «Тоттенхэм» уже договорились о трансфере колумбийца за €12 млн, пока в дело не вмешалось руководство АПЛ, решившее воспрепятствовать переезду спортсмена из Туманного Альбиона в Россию. Как сообщают в СМИ, формально лига не могла наложить вето на сделку, но перечислила лондонцам свои рекомендации, напомнив, что клуб может быть под санкциями или средства могут поступить от находящегося под санкциями лица. Позднее стало известно о срыве покупки Санчеса, что впоследствии подтвердил его агент.

Таким образом, это стало, возможно, первым случаем в новейшей футбольной истории, когда руководство чемпионата прямо или косвенно повлияло на решение клуба продать игрока в команду из другой страны, руководствуясь исключительно политическими причинами. И хотя по итогу инциденты с «Тоттенхэмом» и «Сассуоло» могут показаться похожими, на деле они серьёзно отличаются. Если в первом речь идёт о позиции боссов конкретного коллектива, то во втором — всего первенства в целом.

Так или иначе, в ближайшее время российские клубы могут лишиться возможности приглашать легионеров из крупнейших европейских лиг, где собрано большинство топ-исполнителей. Если примеру англичан последуют боссы первенств Испании, Германии, Франции и Италии, то команды РПЛ рискуют потерять доступ к огромному пулу высококлассных спортсменов, подтвердивших свою готовность выступать на самом высоком уровне и стать гарантированным усилением. Каким в своё время оказались тот же перебравшийся из «Барселоны» Малком, долгие годы защищавший цвета «Ливерпуля» Деян Ловрен или оказавшийся не за красивые глаза в «Эвертоне» Никола Влашич.

С одной стороны, такая перспектива кажется крайне неприятной, особенно для потенциальных оппонентов «Зенита» в чемпионате России. Ведь чтобы на равных соперничать с великолепно укомплектованными петербуржцами, им необходимо укреплять состав игроками экстра-класса. А таких легче всего найти именно в ведущих лигах Старого Света. Очевидно, для этих целей планировалось и приобретение Санчеса, на бумаге значительно превосходящего большинство защитников РПЛ как в плане опыта, так и мастерства. По статусу с ним может сравниться разве что тот же Ловрен или Бранислав Иванович, на место которого в своё время приобретался хорват.

С другой стороны, в последние годы клубы РПЛ уже не так активно сотрудничали с представителями вышеназванных первенств. Причина тому во многом в неадекватно высоких ценах на качественных исполнителей и снижении покупательской способности. Нет, в РПЛ до сих пор могут позволить себе выложить пару десятков миллионов евро за новобранцев, но говорить о приглашении спортсменов уровня Халка, Акселя Витселя, Эсекьеля Гарая, Матьё Вальбуэна или Кевина Кураньи не приходится. В наши дни каждый из них стоил бы не менее €40—50 млн, а в России даже «Зенит» не всегда готов тратить такие средства.

Поэтому приток легионеров из сильнейших первенств планеты в РПЛ заметно сократился. Если не считать свободных агентов и арендованных игроков, то за последние пять лет по этому маршруту проследовали лишь 20 человек, и далеко не все из них соответствовали своему высокому статусу. В «Динамо» провалились Максимилиан Филипп и Клинтон Н'Жи, в «Локомотиве» не выделялся Бенедикт Хёведес, да и Эдер преимущественно выходил со скамейки и не радовал результативностью. Пусть и напомнил многим о триумфальном завершении Евро-2016, вновь став автором «золотого гола».

Если же говорить конкретно о Туманном Альбионе, то за последние пять лет клубы РПЛ и АПЛ провернули лишь четыре полноценных трансфера. «Ростов» купил у «Брайтона» Матиаса Норманна, ЦСКА — Николу Влашича у «Эвертона», «Зенит» забрал у «Ливерпуля» Ловрена, а «Спартак» — Виктора Мозеса у «Челси».

Однако это не говорит о том, что российские команды напрочь забыли об усилении и стали рассчитывать исключительно на собственных воспитанников. Просто на смену европейскому рынку пришли другие, в частности латиноамериканский. Так, за прошлый год из бразильской Серии А приехали сразу девять футболистов, из аргентинской лиги — шесть, а ещё пятеро — из чемпионатов Парагвая, Уругвая и Чили, вместе взятых. В то же время продолжили спонсировать кадрами Португалия, Сербия, Белоруссия и Болгария (в сумме — 27), были обращены взоры на такие страны, как Южная Корея, Норвегия и США.

Не исключено, что тенденция продолжится и в этом году. В России трансферное окно будет открыто ещё больше месяца, поэтому самые громкие переходы ещё впереди. Но уже сейчас можно сказать, что португальцы и сербы активно сотрудничают с отечественными коллективами, а хорваты, турки и другие не стесняются вести дела.

Поэтому в нынешних условиях не стоит сильно расстраиваться из-за нежелания условной АПЛ или некоторых итальянских коллективов идти на контакт с коллегами из РПЛ. Да, срыв сделки по Санчесу наверняка расстроил многих поклонников красно-белых, желавших увидеть его связку с Георгием Джикией, но трагедии из этого делать не стоит. Российские команды сейчас явно находятся не в том положении, чтобы покупать находящихся на пике формы мировых звёзд, а брать переживающего спад спортсмена — не лучшее решение.

Тот же «Спартак» уже обжигался на Андре Шюррле, и то же самое могло произойти с Давинсоном. В минувшем сезоне тот лишился доверия Антонио Конте, проиграл конкуренцию крайне нестабильному Клеману Лангле и провёл всего восемь матчей в чемпионате, заняв 17-е место среди одноклубников по оценке WhoScored (6,47). А после приезда в Москву вполне мог окончательно снизить к себе требования, как это делали многие немолодые иностранцы.

С учётом глобальной ситуации РПЛ вполне может пойти по пути условной Португалии и стать своего рода перевалочным пунктом для перспективных латиноамериканцев, которых впоследствии можно выгодно продать в Европу. Таким образом, команды смогут решить проблему с отсутствием качественных исполнителей и выстроить бизнес-модель, которая позволит им обходиться без многомиллионных трат и иметь перспективу заработка.

При этом далеко не факт, что оставшиеся представители «большой пятёрки» поступят так же, как АПЛ. Та же Ла Лига не стала ставить палки в колёса «Спартаку» в ходе переговоров о трансфере Тео Бонгонда, в то время как «Лацио» всерьёз рассматривает возможность приглашения Арсена Захаряна, а «Фейеноорд» и «Аякс» интересуются Эдуардом Сперцяном.