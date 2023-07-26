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The Guardian: АПЛ будет препятствовать переходу Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак»

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Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес откажется от перехода в московский «Спартак».
The Guardian: АПЛ будет препятствовать переходу Санчеса из «Тоттенхэма» в «Спартак»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Guardian, Английская премьер-лига (АПЛ) будет всячески препятствовать трансферу.

По информации источника, 27-летний колумбиец отклонит предложение красно-белых и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

При этом АПЛ не может запретить английским клубам вести переговоры с командами из России, но предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.

По данным СМИ, московский клуб согласовал со «шпорами» трансфер защитника за €12 млн плюс бонусы.

Контракт Санчеса с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Санчес сомневается в переходе в «Спартак».

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