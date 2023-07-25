The Athletic: защитник «Тоттенхэма» Санчес сомневается в переходе в «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может не перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.

По информации SpursOTM, московский клуб согласился выплатить запрошенные лондонцами €15 млн.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника Санчеса в московский клуб.