The Athletic: защитник «Тоттенхэма» Санчес сомневается в переходе в «Спартак»
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Как сообщает The Athletic, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.
По информации SpursOTM, московский клуб согласился выплатить запрошенные лондонцами €15 млн.
В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника Санчеса в московский клуб.