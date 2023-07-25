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The Athletic: защитник «Тоттенхэма» Санчес сомневается в переходе в «Спартак»

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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может не перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.
The Athletic: защитник «Тоттенхэма» Санчес сомневается в переходе в «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © Tottenham Hotspur FC

Как сообщает The Athletic, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.

По информации SpursOTM, московский клуб согласился выплатить запрошенные лондонцами €15 млн.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в Английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника Санчеса в московский клуб.

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