Шмаров считает, что защитник «Тоттенхэма» Санчес усилит «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский клуб.

«Два пропущенных мяча от «Оренбурга» свидетельствуют о том, что в обороне «Спартака» не всё так хорошо. Давно напрашивается покупка центрального защитника. Поэтому потенциальный трансфер Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма» был бы очень кстати. Это игрок хорошего уровня», — сказал Шмаров RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что «Спартак» активнее всех в летнее трансферное окно.