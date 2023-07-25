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Шмаров считает, что защитник «Тоттенхэма» Санчес усилит «Спартак»

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Бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский клуб.
Шмаров считает, что защитник «Тоттенхэма» Санчес усилит «Спартак»
  • Gettyimages.ru
  • © Stephanie Meek - CameraSport

«Два пропущенных мяча от «Оренбурга» свидетельствуют о том, что в обороне «Спартака» не всё так хорошо. Давно напрашивается покупка центрального защитника. Поэтому потенциальный трансфер Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма» был бы очень кстати. Это игрок хорошего уровня», — сказал Шмаров RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что «Спартак» активнее всех в летнее трансферное окно.

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